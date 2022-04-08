حانة في السماء!! - احمد جمعة

2022/04/08 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة لكي نكتشف أننا عاشقون، ولكي نصبح عاشقين، يجب أن نقع يوماً بالهجران - مارسيل بروست****"من رواية ليلة الفلفل في لوغانو""لا تصدق حبيب، كم كنت محظوظاً بهذه الساعة التي ملكتني السماء وحدي، شعرت بهذه الفكرة تغزل رأسي وأنا أتأمَّل السماء بالخارج وأشعر أني مفقود في الكون"قهقه وأشار بيده لاقترب منه، نزع للحظة سدادة الأوكسجين وسط ذعري لكنه أعادها بسرعة وقال بنبرة لم أتبين مغزى حركته ......





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