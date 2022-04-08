سيئول تحظر تظاهرة مقررة لنقابات العمال

2022/04/08 | 13:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حظرت حكومة مدينة سيئول، اليوم الجمعة، تظاهرة دعا إليها الاتحاد الكوري لنقابات العمال الأسبوع المقبل بالقرب من مكتب اللجنة الانتقالية الرئاسية في وسط المدينة.وأعربت حكومة المدينة، في إشعار إلى الاتحاد الكوري لنقابات العمال، عن مخاوفها من احتمال انتقال فيروس كورونا في مظاهرة الاتحاد المخطط لها يوم الأربعاء المقبل أمام مبنى مكتب اللجنة […]

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