هجوم برمانة يدوية على منزل مستشار محافظ ذي قار

2022/04/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستهداف منزل مستشار محافظ ذي قار برمانة يدوية.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أنه "تم استهداف منزل مستشار محافظ ذي قار برمانة يدوية تسببت باصابة زوجته بجروح واضرار في واجهة المنزل"، مبينا ان "الانفجار وقع داخل ساحة المنزل".

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