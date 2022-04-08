الزاملي يوجه طلباً للكاظمي يخص التعرفة الكمركية والضرائب

2022/04/08 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعفاء البضائع الشحيحة من التعرفة الجمركية والضرائب لمدة شهرين.

وجاء في وثيقة صادرة عن مكتبه، حصلت عليها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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