داعش وإسرائيل: مخاطر محدودة (3) - نهاد ابو غوش

2022/04/08 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفي سلسلة التقارير الاستراتيجية السنوية لمركز (مدار) ، وفي باب المشهد الأمني - العسكري، تبدو إسرائيل مطمئنة إلى محدودية خطر هذه التنظيمات وهي تعتمد في مواجهة ذراعها المصري -ولاية سيناء- ضمن التنسيق مع مصر ( تقرير العام 2017 إعداد أنطوان شلحت)، وتلحظ هذه التقارير أن الدوائر الامنية الإسرائيلية تشخص الحركات الجهادية السلفية الإسلامية ( وهي الحركات العابرة للحدود بخلاف الحركات الفلسطي ......





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