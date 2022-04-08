الدفاع الروسية تعلن تدمير “مركز لتجميع وتدريب المرتزقة” قرب أوديسا

2022/04/08 | 13:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة “مركزا لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب” قرب مدينة أوديسا الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز صحفي عقده صباح اليوم الجمعة: “بصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظومة “باستيون” للدفاع الساحلي تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب في محيط بلدة كراسنوسيلكا شمالي […]

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