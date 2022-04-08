المستشار القانوني لبرلمان الاقليم: الحل الوحيد للازمة الحالية هو اعادة الانتخابات

2022/04/08 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المستشار القانوني لبرلمان اقليم كردستان لاوند جلال اليوم الجمعة، ان الحل الوحيد للازمة الحالية هو اعادة الانتخابات.وقال جلال لوكالة “ايرث نيوز” انه ” لا توجد اي اتصالات او اجتماعات للوصول الى حل والدخول الى قبة البرلمان بمرشح واحد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والسبب هو دخول الديمقراطي مسبقا في […]

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