صحة كردستان تدعو السكان الى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة

2022/04/08 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة في إقليم كردستان ،اليوم الجمعة، السكان الى ملازمة منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة جراء سوء الأحوال الجوية بسبب موجة الغبار التي تجتاح كردستان.

وقال الوزير سامان البرزنجي في نداء وجهه إلى السكان ، ان على المواطنين عدم الخرود الا للضرورة مع ارتداء الأقنعة لان الأتربة والغبار لهما تأثير على الجهاز التنفسي خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي او أمراض القلب

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