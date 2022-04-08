كوريا الشمالية تصعّد.. وتهدم فندقًا لجارتها الجنوبية قائمًا في موقع جبل كومغانغ المقدس

2022/04/08 | 13:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت سيؤول عن "أسفها الشديد" لهدم فندق في بيونغيانغ، يستقبل سيّاحًا من كوريا الجنوبية خلال زيارتهم لموقع جبل كومغانغ المقدس في عمق كوريا الشمالية.

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