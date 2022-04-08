الزاملي يطالب بإعفاء بضائع شحيحة من التعرفة الجمركية والضرائب

2022/04/08 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الجمعة، بإعفاء بضائع شحيحة من التعرفة الجمركية.

ونشر المكتب الإعلامي للزاملي وثيقة، “تضمنت مطالبة الزاملي لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار إعفاء البضائع الشحيحة من المواد الغذائية والخضراوات والفواكه من التعرفة الجمركية والضرائب لمدة شهرين وعدم المطالبة بإجازة الاستيراد لحين دخول البضائع” .

وأكد الزاملي أن “بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة تمارس التأخير في إنجاز المعاملات والروتين المُعطل الذي يشوبه شُبهة الابتزاز والرشى”.

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