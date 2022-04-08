2022/04/08 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي، اليوم الجمعة، موقف حزبه وشركاؤه من موضوع حل مجلس النواب.

وقال كاكائي، لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الاتحاد وشركاؤه لن يتجهوا نحو حل مجلس النواب بسبب الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وإن اي طرف آخر يلوح بحل البرلمان إنما يريد الضغط على أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلسات البرلمان السابقة من اجل الحضور لإكمال نصاب جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية ان حدد تاريخ لها سيما مع استمرار عدم الاتفاق لعقدها".واضاف، أن "الاتحاد الوطني يقف مع استقرار العملية السياسية ودعم مبادرة الاطار التنسيقي للذهاب الى الانفراج السياسي بالفترة المقبلة وعليه سنمضي بالحوار مع الشركاء لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

ورأى، ان "رمي الكرة بملعب الإطار والاتحاد وشركائهم حول المساعي

للمضي بحل البرلمان غير صحيح".وكان القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري قد أشار يوم امس في تغريدة له بإن ‏تحالف انقاذ وطن يمتلك أغلبية مريحة تمكنه من حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات متى أراد ذلك فيما جاءت ردود أفعال بعض أعضاء الاطار حول الرفض لهذا الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد موقف حزبه وشركائه في الاطار من حل مجلس النواب - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد موقف حزبه وشركائه في الاطار من حل مجلس النواب - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).