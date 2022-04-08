القبض على ٢٥ متهما بقضايا مختلفة في ديالى

2022/04/08 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٢٥ متهما بقضايا مختلفة في عدد من مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “خلال الممارسات الامنية لمفارز ودوريات قسم شرطة الخالص، وجلولاء، وابي صيدا، وقسم مكافحة إجرام ديالى، وفوج طوارئ ديالى الرابع لليومين الماضيين، القي القبض على (25) […]

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