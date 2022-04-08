2022/04/08 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الجمعة، إن روسيا “شر لا حدود له” وذلك في أعقاب هجوم صاروخي على محطة قطارات في شرق أوكرانيا أدى إلى مقتل 35 شخصا على الأقل.

وقال زيلينسكي في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “إنهم يقومون على نحو لا يصدق بالقضاء على السكان المدنيين.



هذا شر لا حدود له”.

وجاءت تصريحاته بعد هجوم طال محطة قطارات استخدمها عدد كبير من المدنيين في الأيام القليلة الماضية للفرار من تقدم متوقع للقوات الروسية.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي بعد الهجوم على محطة كراماتورسك: روسيا “شر لا حدود له”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي بعد الهجوم على محطة كراماتورسك: روسيا “شر لا حدود له”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).