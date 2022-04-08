تدمير نفق لداعش في الانبار

2022/04/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني في الانبار، اليوم الجمعة، بتنفيذ قوة من الحشد الشعبي، عملية اقتحام استهدفت من حلالها مناطق مختلفة من قضاء هيت، كلنت احد نتائجها تدمير نفق سري تحت الارض.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "النفق يستخدم كمضافة لعمليات اختفاء عناصر تنظيم داعش وموقع انطلاق لمهاجمة القطعات العسكرية المتمركزة في المناطق الغربية".واشار الى ان "عملية تدمير النفق جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت من تدمير الهدف دون تسجيل اي اصابات في صفوف القوات الامنية والمدنيين".

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