2022/04/08 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امام جمعة النجف يوجه رسالة بشأن تشكيل الحكومة: لا تفرطوا بهؤلاء

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