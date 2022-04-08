اليورو يهبط دون مستوى 79 روبلا للمرة الأولى منذ يوليو 2020

2022/04/08 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع سعر صرف العملة الأوروبية اليورو في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 79 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020.وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 79 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2020.في حين، انخفض سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 74 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ […]

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