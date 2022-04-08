كوريا الشمالية تدمر آخر رموز التعاون مع جارتها

2022/04/08 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت كوريا الشمالية، الجمعة، هدم فندق مملوك لكوريا الجنوبية، يقع في منتجع كوري شمالي، كان يعتبر أحد آخر "الرموز المشتركة" بين الكوريتين، وفقا لمسؤولين في سول، دعوا الجارة الشمالية إلى وقف الدمار "أحادي الجانب".

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