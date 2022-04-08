في فن الشعر.. - حكمت الحاج

2022/04/08 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج مقدمة في فن الشعر..قصيدة: بيللي كولينز_ترجمة: حكمت الحاج سألتهم أن يأخذوا قصيدة ويرفعوها في وجه النور مثل شريحة ملونة سألتهم أن يفجروا الأذن بطنين خلية نحل سألتهم أن يسقطوا فأرًا في قصيدة ويراقبونه وهو يتمشى في حجرة الشعر مستكشفا طريقه للخروج، متحسسا الجدران ليجد مفتاح الضوء.



أردتهم أن يتزلجوا على الماء عبر سطح القصيدة وأن يلوحوا ......





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