39 قتيلاً بهجوم على محطة كراماتورسك في أوكرانيا

2022/04/08 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية أن 39 شخصا بينهم أربعة أطفال قتلوا في الهجوم على محطة كراماتورسك بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الأوكرانية إس.بي.يو على فيسبوك إن "الفاشيين الروس قصفوا محطة كراماتورسك، قتل 39 شخصا بينهم أربعة أطفال".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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