كانوا يعتزمون الفرار.. شرطة دونيتسك: قصف روسي

2022/04/08 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 30 شخصا وأُصيب 100 آخرون في هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات في مدينة كرامتورسك الأوكرانية الجمعة

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