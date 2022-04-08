الصين تقيل 3 مسؤولين بسبب بطء الاستجابة لتفشي كورونا

2022/04/08 | 15:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقالت سلطات الصين ثلاثة مسؤولين محليين في مدينة شنغهاي، بسبب بطء الاستجابة لتفشي كوفيد-19 في كبرى مدن الصين.وأفاد إشعار رسمي، بأن المسؤولين فشلوا في أداء واجباتهم في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها ما سمح بانتشار الفيروس، ومما أدى إلى “تأثير خطير” على جهود السيطرة على تفشي المرض.وأعلنت شنغهاي اليوم، عن أكثر من […]

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