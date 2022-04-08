بالوثيقة.. نادي القاسم يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام الكرخ

2022/04/08 | 15:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدمت إدارة نادي القاسم، بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة، ضد الحكم محمد صادق الذي قاد لقاء الفريق يوم امس امام نادي الكرخ.

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نادي القاسم يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراته أمام الكرخ أولاً على ايرث نيوز.

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