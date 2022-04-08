4 منهم بحالة خطيرة.. (فأر) يتسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح.. ما القصة؟!- عاجل

2022/04/08 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عنيف استخدم فيه الرصاص والسلاح الأبيض.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "نزاعاً مسلحاً اندلع في محافظة النجف استخدم فيه الرصاص والسلاح الأبيض"، لافتاً الى ان "سبب النزاع هو قيام احد المواطنين بقتل فأر داخل محل تجاري بمنطقة الحي العسكري شمالي المحافظة، مما تسبب بغضب صاحب المحل التجاري فدخل بشجار مع المواطن انتهى بمعركة عنيفة بين الطرفين".

واضاف ان "النزاع تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح، 4 منهم بحالة خطيرة".

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