نائب يكشف عن موازنة جديدة للبصرة

2022/04/08 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة، عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، أن محافظة البصرة سيكون لها موازنو جديدة تختلف عن الاعوام السابقة.

وقال المياحي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "البصرة ستكون لها موازنة جيدة مقارنة بحجم سكانها وايضا إنتاجها النفطي حيث ستكون لنا مطالب خاصة بالمحافظة يجب ان تدرج بالموازنة".

وأوضح أن "المحافظة مقبلة على استضافة بطولة الخليج وهذا يتطلب انشاء مشاريع جديدة، إضافة لاكمال المشاريع المستمرة التي ستخدم ابناء البصرة اولا والبطولة ثانيا كطريق المطار باتجاه المدينة الرياضية وايضا المستشفى التركي الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه مايقارب 94 % وهو قريب من المدينة الرياضية إضافة إلى بعض الشوارع والجسور".

وأكد أنه "تم تقديم طلبات إلى الحكومة لارسال الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي إلى البرلمان لغرض تشريعها وعدم تأخير إرسالها اكثر من هذا الوقت".

وأضاف أن "المحافظة حرمت بالسنوات السابقة والان لن نسمح بحرمانها اكثر فكما يقدم أبنائها من خيرات مدينتهم لكل العراق يجب ان يحصل المواطن البصري على حقه بالخدمات وغيرها".

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