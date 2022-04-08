سلوفاكيا تزود أوكرانيا دفاعات جوية من طراز إس-300

2022/04/08 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير ،اليوم الجمعة، أن بلاده زودت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز إس-300 مضيفا أن ذلك لا يعني أن سلوفاكيا انضمت للنزاع مع روسيا.

وكتب هيغير على فيسبوك “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا بعدما طلبت أوكرانيا مساعدة”.



أضاف أن “تقديم المنظومة لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءا من النزاع المسلح في أوكرانيا”.

المصدر: AFP

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