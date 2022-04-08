2022/04/08 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جمّد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو في إطار العقوبات المفروضة على خلفية الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، حسبما أكد التكتل ،اليوم الجمعة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن ما مجموعه 29,5 مليار يورو (32 مليار دولار) “تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية” صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات.

أرقام الاتحاد الأوروبي جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق “التجميد والمصادرة” (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ بدء الحرب.. الاتحاد الاوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29,5 مليار يورو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ بدء الحرب.. الاتحاد الاوروبي جمد أصولا روسية بقيمة 29,5 مليار يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).