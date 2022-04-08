هجوم على صحفي روسي مستقل حائز على جائزة نوبل للسلام

2022/04/08 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة الرائدة في روسيا، ديمتري موراتوف، لهجوم بطلاء أحمر، خلال تواجده بإحدى القطارات.

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