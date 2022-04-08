بسبب 'فأر'.. مشاجرة عنيفة بالرصاص والسكاكين تخلف 10 جرحى في النجف (صور)

2022/04/08 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة 10 اشخاص بينهم 4 في حالة خطرة نتيجة مشاجرة عنيفة في محافظة النجف.

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