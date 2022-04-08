2022/04/08 | 15:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي يقتل مدنيا ببندقية صيد شرقي تكريت بسبب خلاف مالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/08 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطي يقتل مدنيا ببندقية صيد شرقي تكريت بسبب خلاف مالي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطي يقتل مدنيا ببندقية صيد شرقي تكريت بسبب خلاف مالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).