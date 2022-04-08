2022/04/08 | 15:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة ميسان تلقي القبض على 9 متهمين بجرائم المخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/08 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تلقي القبض على 9 متهمين بجرائم المخدرات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تلقي القبض على 9 متهمين بجرائم المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).