اطلاق خطة مبكرة لحفر الابار في مدن الحدود “العراقية”.. خطوة لانقاذ 50 الف نسمة

2022/04/08 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مسؤول حكومي، الجمعة، عن اطلاق خطة مبكرة لحفر الابار في مدن الحدود العراقية.وقال مدير ناحية قزانية(97كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،انه” تم اعتماد خطة احترازية لمواجهة ازمة الجفاف في اثنين من اهم مدن الحدود شرق ديالى وهما( مندلي- وقزانية) من خلال حفر 12 بئر ارتوازي كبير قرب الاحياء […]

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