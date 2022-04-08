ساعة ذكية جديدة متطورة ورخيصة الثمن تنافس ساعات آبل

2022/04/08 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد الشهرة الواسعة التي حققتها ساعتها الذكية GTS 2 Mini قررت علامة Amazfit طرح نموذج مطوّر من هذه الساعة وبسعر منافس قد لا يتعدى الـ 100 دولار أيضا.وستأتي الساعة الجديدة بتصميم مشابه لساعة Amazfit GTS 2 Mini الأساسية، لكنها ستحصل على هيكل يزن 19.5 غ فقط دون حزام اليد، ويتمتع بمقاومة للماء […]

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