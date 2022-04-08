صحة كربلاء تضبط وتتلف 135 طن من معجون الطماطم والأجبان مُنتهية الصلاحية

2022/04/08 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن تمكنها من ضبط وإتلاف 135 طن من معجون الطماطم والأجبان مُنتهية الصلاحية.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المُقدسة، كرار جواد العباسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" فرقنا الرقابية الصحية، وضمن جولاتها الميدانية في الأسواق والمحال التجارية ومخازن البيع المفرد والجملة والمطاعم وأماكن الباعة الجوالين، وضعت اليد على كمية كبيرة من معجون الطماطم ، تقدر ب ( 120) طن، و( 15) طن من الأجبان".

وأضاف، إن "الكمية المُصادرة تم ضبطها في إحدى المخازن الغذائية، حيث جرى إتلافها في منطقة الطمر الصحي بالتعاون مع دائرة البلدية، كونها منتهية الصلاحية وكذلك بسبب سوء خزنها ، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة ".

وأكد العباسي، إننا" مُستمرون بجولاتنا الرقابية، لضمان عدم وصول المواد الغذائية المُنتهية الصلاحية إلى أسواق المُحافظة"، داعياً في الوقت ذاته المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الرقابية الصحية، والإبلاغ عن المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك البشري، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".

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