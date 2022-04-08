الرشيد يوضح قرار قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية: يخص قرض واحد فقط

2022/04/08 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اوضح مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، قبول كفالة منتسبي القوات الأمنية: يخص قرض واحد فقط.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تطبيق قرار قبول كفالة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية على قروض السيارات في الوقت الحالي"، مبينا انه "سيتم الاعلان عن شمول باقي الخدمات بالكفالة لاحقا".

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