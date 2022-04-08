هل أخرج غزو أوكرانيا قادة أوروبا من

2022/04/08 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوليو 2008، أجلس الرئيس الفرنسي، في حينه، نيكولا ساركوزي رئيس النظام السوري بشّار الأسد في منصّة الشرف الخاصة بالعرض المخصّص للاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية، ليعود ويستضيفه في قصر الإليزيه..

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