سلوفاكيا تؤكد نقلها منظومة “إس-300” للدفاع الجوي لأوكرانيا

2022/04/08 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سلوفاكيا نقلها منظومة “إس-300” للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين الماضيين.وقال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر: “هذا قرار مسؤول قدمت بموجبه جمهورية سلوفاكيا، كدولة تدعم السلام والحرية وحماية حقوق الإنسان، المساعدة لأوكرانيا في الدفاع.نعتقد أن هذا النظام […]

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