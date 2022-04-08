نحو 700 قتيل في تشيرنيهيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/04/08 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

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قتل نحو 700 شخص في عمليات قصف روسية في تشيرنيهيف الواقعة شمال كييف قرب الحدود مع ب

يلاروس منذ بدء الغزو الروسي على ما أعلن ،اليوم الجمعة، رئيس بلديتها.

وأوضح فلاديسلاف أتروشنكو الذي أوردت تصريحه وكالة “أونيان” للأنباء “يمكنني أن اورد رقما تقريبيا هو 700 شخص يشمل عسكريين ومدنيين” موضحا أن ثلثي سكان المدينة غادروها.

المصدر: AFP

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