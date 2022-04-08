حكومة اقليم كردستان تُقرر تعطيل الدوام غداً السبت

2022/04/08 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة إقليم كوردستان ،اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي غدا السبت.

وذكرت الحكومة في بيان أن يوم السبت الموافق التاسع من نيسان/أبريل وبمناسبة الذكرى السنوية لتحرير العراق سيكون عطلة رسمية في جميع مؤسسات و دوائر حكومة إقليم كوردستان.

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