2022/04/08 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه القيادي في تيار الحكمة النائب السابق محمد اللكاش اليوم الجمعة، خطابا شاملا لكل من الاطار التنسيقي والتيار الصدري وحتى القضاء العراقي.وقال اللكاش في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “للمرجعية الدينية العليا خلال(19) عاما دور كبير في حفظ وحدة العراق والعراقيين ومنع اراقة الدماء وكانت هي البوصلة الحقيقية لهموم جميع العراقيين من […]

ظهرت المقالة في ذكرى سقوط النظام السابق..



قيادي بالحكمة يوجه خطابا شاملا للاطار والتيار والقضاء أولاً على ايرث نيوز.

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