2022/04/08 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة BMJ الأربعاء، عن أنّ مخاطر الإصابة بتجلّط الدم والنزيف ارتفعت في الأشهر التي تلت عدوى "كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: مخاطر تجلّط الدم والنزيف ارتفعت بعد أشهر على الإصابة بـ"كوفيد-19") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: مخاطر تجلّط الدم والنزيف ارتفعت بعد أشهر على الإصابة بـ"كوفيد-19") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).