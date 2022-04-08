النجف:نزاع واصابات بسبب فأر

2022/04/08 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب "فأر"، باندلاع نزاع عنيف في محافظة

النجف، الجمعة، استخدم فيه الرصاص الحي

والسكاكين، مخلفاً 10 مصابين بينهم 4

بحالة حرجة.

وذكر مصدر امني اليوم (8 نيسان 2022)، ان

"أحد المواطنين قام بقتل (فأر) دا

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