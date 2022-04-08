2022/04/08 | 16:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب "فأر"، باندلاع نزاع عنيف في محافظة
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النجف، الجمعة، استخدم فيه الرصاص الحي
والسكاكين، مخلفاً 10 مصابين بينهم 4
بحالة حرجة.
وذكر مصدر امني اليوم (8 نيسان 2022)، ان
"أحد المواطنين قام بقتل (فأر) دا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف:نزاع واصابات بسبب فأر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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