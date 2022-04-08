2022/04/08 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة منتسب أمني بنزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عشائرية ضمن قطاع ٢٤ بشاع الفلاح في مدينة الصدر تتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة (مسدس) أسفرت عن اصابة منتسب في وزارة الداخلية/ قسم الارشاد الديني".

واضاف المصدر ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت اثنين من مسببي المشاجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة منتسب أمني بنزاع عشائري شرقي بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة منتسب أمني بنزاع عشائري شرقي بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).