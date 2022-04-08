اتحاد الكرة لا يريد تكرار تجربة أدفوكات

2022/04/08 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن تجربة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، لن تتكرر مجدداً مع المنتخب الوطني.وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد الموسوي لـ”ايرث نيوز” إن “تجربة المدرب الهولندي ديك أدفوكات لن تتكرر مع المنتخب الوطني، كون اتحاد الكرة لن يتعاقد مع مدرب لا يتواجد في بغداد”.وبين أن “الاتحاد سيتعاقد خلال […]

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