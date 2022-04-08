"إثارة للرأي العام".. توضيح حول حقيقة اعتداء طالب على معلم في السعودية

2022/04/08 | 16:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حقيقة الفيديو المتداول حول اعتداء طالب بالضرب على معلم، مشيرة إلى أن الشجار كان بين طالبين

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