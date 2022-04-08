2022/04/08 | 16:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مفارز_معالجة_القنابل_غير_المنفلقة #في_مديرية_دفاع_مدني_نينوى تقوم بمعالجة ورفع قنبلة طائره عيار ٥٠٠ رطل غير منفلقة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية والتي تم العثور عليها أثناء أعمال التأهيل والترميم الأقسام الداخلية التابعة لجامعة الموصل في حي الشفاء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وايداعها في الغرفة الحصينة وسيتم تسليمها إلى الهندسة العسكرية بغية إتلافه لاحقاً وفق السياقات المعتمدة .

ظهرت المقالة بالصور..



لحظة معالجة قنبلة طائرة عيار 500 رطل في الموصل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لحظة معالجة قنبلة طائرة عيار 500 رطل في الموصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لحظة معالجة قنبلة طائرة عيار 500 رطل في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).