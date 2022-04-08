دعوة للمشاهدة - حمدى عبد العزيز

2022/04/08 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز لأنني لاأميل إلي السينما الأمريكية التي تهيمن عليها احتكارات هوليود بمعاييرها التجارية ..



فدائماً مااجد ضالتي في مشاهدة السينما المختلفة عن السياق الهليودي ومنها السينما الأمريكية المستقلة والمتمردة علي هوليود ، ولذلك فإنني بالإضافة إلي أعمال السينمائيين من خارج أمريكا ..



انحاز إلي تجارب أثنين من أهم رواد السينما المستقلة الأمريكية وهما المخرجان الأمريكيان (بول توماس اندرسون) و(جيم جراموش) ..



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