مقاومة مشروعة - حمدى عبد العزيز

2022/04/08 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز لايمكن لأي منصف - مهما كان حجم الخلاف مع الفلسطينيين أو بعضهم حول استراتيجيات التحرر الوطني أو تكتيكاته - أن يعتبر العمليات الفدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلاً من أشكال العنف غير المشروع أو الإرهاب ..من حق الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه في مقاومة المحتل بكل الوسائل التي يمتلكها ومن بينها المقاومة المسلحة ، وأن يختار الطريقة التي يقاوم بها ، وان يتحمل مسئولياته التاريخية في الدفاع عن ......





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