2022/04/08 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية ابطلت العديد من الاجسام المفخخة الشديدة الانفجار بعملية اقتحام مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت شرعت بعملية دهم وتفتيش استهدفت جنوبي مدينة الفلوجة ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابطال مفعول اجسام مفخخة شديدة الانفجار جنوبي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابطال مفعول اجسام مفخخة شديدة الانفجار جنوبي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).