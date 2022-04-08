الأزهر يصدر موقفاً بعد مقتل رجل دين مسيحي في الإسكندرية

2022/04/08 | 16:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أدان شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الجمعة، حادثة قتل رجل دين مسيحي في الإسكندرية.وقال الطيب إن “قتل النفس كبيرة من الكبائر التي تستوجب غضب الله وعذابه في الآخرة، وقد جعل الله قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا”.وحذر شيخ الأزهر من أن “هذا الحادث وأمثاله هو طريق مُعبّد لإشعال الحروب الدينية بين […]

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