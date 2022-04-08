الإطار يكشف عن مساع لحل الأزمة: تقريب مع الكتلة الصدرية لاسم رئيس الحكومة المقبل

2022/04/08 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الجمعة، عن مساع للحوار مع الكتلة الصدرية لتوحيد الموقف الشيعي واعلان الكتلة الأكبر.

وقال القيادي في الاطار، رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفائز، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاطار التنسيقي مايزال منفتحا على كل القوى السياسية واولها الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر من المكون الشيعي، خصوصا ان تسمية رئيس مجلس الوزراء هي حصة المكون الشيعي حصرا ، بحسب العرف السياسي منذ 2003 وحتى الان ".

وبين الفائز ان "الاطار التنسيقي حريص على بقاء هذه الكتلة هي الاكبر وان لايذهب الشيعة من المكون مع كتلة اخرى ليكون هو الاقل عددا، ولذلك نحرص على حصة المكون كما حافظت المكونات الاخرى على حصصها".

وتابع: ان "هناك مساع للحوار مع الكتلة الصدرية لتوحيد الموقف الشيعي واعلان الكتلة الاكبر من المكون الشيعي لتتبنى تسميـة رئيس الوزراء المقبل".

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